Eylül’ün ilk yarısında iletişim aşk hayatının ana anahtarı haline geliyor. Bir ilişkin varsa partnerinle halı altına süpürülmüş konuları açıkça konuşarak aranızdaki yanlış anlaşılmaları giderebilir ve güveni tazeleyebilirsiniz. Bekarsan, yakın çevrenden ya da bir eğitim/iletişim kanalından tanıştığın biriyle sohbetin hızla romantik bir boyuta evrilebilir; ancak 23 Eylül'de Güneş'in Terazi burcuna geçişiyle birlikte ilişkilerde duygusal güvence, ev ve yuva huzuru arayışın her şeyin önüne geçecek.