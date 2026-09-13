Sevgili Yengeç, bu hafta Ay'ın etkisiyle duygularınız yüzeyin hemen altında kaynıyor. 14-20 Eylül aralığında ilişkisi olan Yengeçler, partnerinden beklediği güvenceyi sözle değil küçük jestlerle arayabilir; bunu açıkça dile getirmek bu sefer içinize atmaktan çok daha işe yarayacak. Bekar Yengeçler için hafta, geçmişte kalması gereken bir bağın hatırasıyla gelebilir; nostaljiye kapılmak yerine önünüzdeki fırsata bakmak size iyi gelecek. Evde geçirdiğiniz sakin vakit, aşk hayatınız için de besleyici bir zemin hazırlıyor. Kabuğunuza çekilmek yerine bu hafta bir adım öne çıkmayı deneyin; korumacılığınız kadar cesaretiniz de bu ilişkiyi taşıyabilir.

Gelecek hafta görüşmek üzere, aşkla kal…