Sevgili Yengeç, Mars'ın Aslan'daki konumu bu hafta sırtında ve göğüs bölgende gerginlik yaratabilir; ev işlerinde ağır bir şey kaldırırken dizlerini bükerek hareket etmek belini korur. Duygusal olarak yorulduğunda iştahın artabilir, Venüs retrosu bu eğilimi güçlendiriyor; bu yüzden öğünlerde telefona bakmadan sofraya oturmak ne kadar yediğini fark etmeni sağlar. Ay'ın Başak'a geçmesi sindirimi destekliyor, bu da hafif ve sıcak yemekleri tercih etmen için güzel bir fırsat. Hafta sonu evde dinlenmeye vakit ayır; erken yatmak yeterli bir ilaç olabilir. Mutfakta ayakta uzun süre kalıyorsan arada oturup ayaklarını yükseltmek şişliği önler.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…