Sevgili Yengeç, bu hafta Ay'ın etkisiyle para konusunda güvenlik hissi arayışınız artıyor. 14-20 Eylül aralığında ev ile ilgili bir harcama ya da aile bütçesine dair bir karar gündeme gelebilir; duygusal davranmak yerine rakamlara sadık kalmak sizi rahatlatacak. Kariyerde, uzun zamandır sessizce yürüttüğünüz bir çabanın karşılığını görmeye başlayabilirsiniz. Güvende hissetmek için gereğinden fazla biriktirme isteğiniz bu hafta güçlenebilir; bu doğal, ama küçük bir keyif için kendinize izin vermek de bütçenizi sarsmayacak. İçgüdüleriniz finansal kararlarda da bu hafta size doğru yönü gösteriyor.

Gelecek hafta görüşünceye kadar şans seninle olsun…