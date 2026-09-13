Sevgili Yengeç, bu hafta Ay'ın etkisiyle mide ve sindirim sisteminiz duygusal dalgalanmalara oldukça duyarlı. 14-20 Eylül aralığında stresli bir anda yediğiniz bir şey hazımsızlık ya da hafif bir şişkinlik yaratabilir. Duygusal yükünüzü yemekle bastırma eğiliminiz bu hafta güçlenebilir; bunun farkında olmak bile size fren yapma şansı verecek. Göğüs bölgesinde nefes darlığına benzer bir sıkışma hissi yaşarsanız, bunun çoğu zaman fiziksel değil duygusal bir tepki olduğunu unutmayın. Kendinize ayıracağınız sessiz bir zaman, sıcak bir çorba ya da tanıdık bir ortam bu hafta şifa niyetine en çok işe yarayacak şeyler.

Gelecek hafta görüşmek üzere sağlıkla kal…