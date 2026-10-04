Sevgili Yengeç, ev ve aile harcamaları bu hafta bütçende ön plana çıkıyor. Mars'ın Aslan'daki konumu küçük ama sık harcamalara yol açabilir; markete ya da eve gereken bir eşya için çıkmadan önce liste yapmak seni korur. Duygusal harcamalar, özellikle hediyeler ve dışarıda yenen yemekler, retrodaki Venüs yüzünden artabilir; bunlara sınır koymak bütçeni rahatlatır. Hafta sonu gerçekleşecek Terazi Yeniayı ev düzenine dair bir tasarruf planı yapmayı kolaylaştırıyor, tadilat ya da taşınma için fiyat araştırmasına bu hafta başlayabilirsin. Aile içinde ortak giderleri açıkça konuşmak da yük paylaşımını adil hale getirir.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…