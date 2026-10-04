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Yengeç Burcu right-white
5 - 11 Ekim 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.10.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 5 Ekim - 11 Ekim haftası Yengeç ve yükselen Yengeç burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 5 Ekim - 11 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, ev ve aile harcamaları bu hafta bütçende ön plana çıkıyor. Mars'ın Aslan'daki konumu küçük ama sık harcamalara yol açabilir; markete ya da eve gereken bir eşya için çıkmadan önce liste yapmak seni korur. Duygusal harcamalar, özellikle hediyeler ve dışarıda yenen yemekler, retrodaki Venüs yüzünden artabilir; bunlara sınır koymak bütçeni rahatlatır. Hafta sonu gerçekleşecek Terazi Yeniayı ev düzenine dair bir tasarruf planı yapmayı kolaylaştırıyor, tadilat ya da taşınma için fiyat araştırmasına bu hafta başlayabilirsin. Aile içinde ortak giderleri açıkça konuşmak da yük paylaşımını adil hale getirir.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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