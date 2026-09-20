Sevgili Yengeç, ev ya da aile ile ilgili bir konuda bugün partnerinle farklı şeyler istediğinizi fark edebilirsiniz; Ay'ın Kova'ya geçmesiyle gelen bu gerginliği hemen çözmeye çalışmak yerine birbirinizi dinlemeniz, akşama kadar konuyu kendiliğinden yumuşatacak.

Bekar Yengeçler bugün alışık olmadığı, doğrudan bir tavırla karşılaşabilir; bu netlik ilk anda ürkütücü gelse de, aslında güven verici bir yanı olduğunu zamanla fark edebilirsin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…