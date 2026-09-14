Sevgili Yengeç, Ay'ın kendi burcunuzla uyumlu Akrep'te ilerlemesi duygularınızı normalden çok daha yoğun hale getiriyor. İlişkisi olan Yengeçler partnerinden her zamankinden fazla yakınlık ve güvence bekleyebilir; bu ihtiyacı içinize atmak yerine açıkça dile getirmeniz size iyi gelecek. Kabuğunuza çekilme isteği güçlense de, bugün bir adım öne çıkmak ilişkinizi besleyecek.

Bekar Yengeçler için gün, geçmişte kalması gereken bir anıyla yüzleşip önündeki gerçek fırsata bakma fırsatı sunuyor. Evde ya da tanıdık bir ortamda geçirdiğiniz sakin bir an, bugün aşk hayatınız için de besleyici bir zemin hazırlıyor.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…