Sevgili Yengeç, bugün Mars kendi burcunda ve Terazi'deki Ay'la kare yapıyor; bu da duygularını her zamankinden daha keskin hissetmene neden oluyor. İlişkisi olan bir Yengeç burcuysan, partnerine kırgınlığını söylemekten çekinme. İçine atman, meseleyi çözmek yerine erteler. Bugün konuşulan bir şey, yarına taşınan bir küskünlükten çok daha hafif olur.

Bekar bir Yengeç burcuysan, eski bir tanıdık ya da aile çevrenden biri seni bugün şaşırtabilir. Kalbin bu yakınlığa hazır mı, önce kendine sor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…