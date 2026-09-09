Sevgili Yengeç, Venüs’ün Akrep’e geçişi aşk hayatında yakınlığı ve birlikte geçirilen zamanın değerini artırıyor. İlişkin varsa son günlerde hep aynı şeyleri yaptıysanız bugün rutinin dışına çıkabilirsiniz. Sen sevdiğin kişiyle rahat ve güvende hissetmeyi önemsersin ama bazen bu rahatlık fark etmeden alışkanlığa dönüşebiliyor. Bu akşam ikinizin de uzun zamandır yapmak istediği bir şeyi seçin.

Bekarsan sana ilgisini açıkça gösteren biri çıkabilir. Venüs Akrep’in etkisiyle ilk heyecandan çok karşındaki insanın sana ne kadar güven verdiği önemli olabilir. İlgi hoşuna gidiyorsa kendini hemen geri çekme; söyledikleriyle yaptıklarının birbirini tutup tutmadığına bak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…