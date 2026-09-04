Sevgili Yengeç, Ay İkizler’deyken duygularını kendine saklamak ya da hoşlandığın kişi hakkında sessizce düşünmek daha kolay gelebilir. Akşam Ay burcuna geçtiğinde ise ne istediğini söylemek konusunda daha cesur olabilirsin. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerinin sana daha fazla zaman ayırmasını isteyebilirsin. Bunu sessizce bekleyip sonra da “beni anlamadı” diye üzülmek yerine ne istediğini açıkça söyle. “Bu akşam seni görmek istiyorum” demek bazen uzun uzun ima etmekten çok daha kolay.

Bekar bir Yengeç burcu isen, seni bir süredir merak eden biri sonunda konuşmak için bir bahane bulabilir. Sen de bu kişiyi merak ediyorsan sorularını sormaktan çekinme. Bütün işi karşı tarafa bırakmak yerine sen de konuşmayı devam ettirecek bir şey söyleyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…