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Yengeç Burcu right-white
31 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.08.2026 - 18:01
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Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 31 Ağustos Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 

31 Ağustos Pazartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Jüpiter kazanç alanından, Satürn ise kariyer alanının tepesinden destek veriyor ve bu, kendi değerini daha net görmeni sağlıyor. Mars da hâlâ senin burcunda ilerliyor. İlişkin varsa, ilişkinizin geleceğini ilgilendiren bir konuyu konuşmak için uygun bir gündesin; artık neyi kabul edip neyi etmeyeceğini biliyorsun ve bunu söylemek sana zor gelmiyor.

Bekarsan, kendine verdiğin değer bugün seçimlerini doğrudan etkiliyor. Sana yarım ilgi gösteren birine ayıracak vaktin kalmadı. Bu tavrın, önümüzdeki dönemde hayatına alacağın insanları da değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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