Sevgili Yengeç, Jüpiter kazanç alanından, Satürn ise kariyer alanının tepesinden destek veriyor ve bu, kendi değerini daha net görmeni sağlıyor. Mars da hâlâ senin burcunda ilerliyor. İlişkin varsa, ilişkinizin geleceğini ilgilendiren bir konuyu konuşmak için uygun bir gündesin; artık neyi kabul edip neyi etmeyeceğini biliyorsun ve bunu söylemek sana zor gelmiyor.

Bekarsan, kendine verdiğin değer bugün seçimlerini doğrudan etkiliyor. Sana yarım ilgi gösteren birine ayıracak vaktin kalmadı. Bu tavrın, önümüzdeki dönemde hayatına alacağın insanları da değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…