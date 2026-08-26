Sevgili Yengeç, sabah Güneş-Neptün açısı hissettiklerinle söylediklerin arasına küçük bir mesafe koyabilir. İlişkin varsa, aslında kaygılı olduğun halde partnerine her şey yolundaymış gibi davranabilirsin. Akşam Güneş-Merkür kavuşumu iletişim alanını desteklediğinde bunu söylemek çok daha kolay olacak. İçinde tutmak yerine sakince anlat; karşındaki insanın seni anlaması için önce ne olduğunu bilmesi gerekiyor.

Bekarsan, gece Ay Balık burcuna geçtiğinde farklı çevrelerden gelen insanlara daha açık olabilirsin. Alıştığın tipe hiç benzemeyen biri dikkatini çekebilir. Hemen elemek yerine birkaç dakika sohbet et; bazen ilk izlenim ikinci konuşmada tamamen değişebiliyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…