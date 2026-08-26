Sevgili Yengeç, sabah Güneş-Neptün açısı söylediklerinle içinden geçenler arasında küçük bir uyumsuzluk yaratabilir, öğle saatlerindeki Merkür-Plüton açısı ise bir konuşmanın düşündüğünden daha derin bir yere gitmesine neden olabilir. Akşam Güneş ile Merkür kavuşumu iletişim alanını desteklediği için önemli bir meseleyi konuşmak ve kendini anlatmak çok daha kolay olacak.

Maddi konularda gündüz belirsiz duran bir gelir, teklif ya da ödeme akşam daha anlaşılır hale gelebilir. Özellikle biriyle para konuşman gerekiyorsa sabah acele etmek yerine akşam daha net bir çerçeve çizmen işine yarayacaktır.

Peki ya aşk? Gece Ay’ın Balık burcuna geçmesi ilişkilere biraz daha umutlu ve açık bir hava getiriyor. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerinle seyahat, taşınma ya da gelecekte yapmak istediğiniz bir şey üzerine sohbet edebilirsiniz. Hayal kurmak güzel ama ikinizin de gerçekten istediği şeyi ayırmayı unutmayın. Bekar bir Yengeç burcu isen, farklı bir çevreden biri dikkatini çekebilir. Alıştığın kişilere benzememesi bu tanışmayı daha da ilginç hale getirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…