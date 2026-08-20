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Yengeç Burcu right-white
21 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 21 Ağustos Cuma gününüz nasıl geçecek? 21 Ağustos Cuma günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Venüs ile Satürn arasındaki karşıtlık ev ve aile hayatınla kariyer alanını karşı karşıya getiriyor. İş hayatında üstlerinin veya yöneticilerinin beklentileriyle özel hayatındaki sorumluluklar aynı anda üzerine gelebilir. Mars hâlâ senin burcunda olduğu için hemen harekete geçmek isteyebilirsin ama bugün her sorunu tek hamlede çözmeye çalışmak seni gereksiz yere yorabilir. Ay Yay burcunda ilerlerken günlük işlerini sıraya koymak ve önce gerçekten acil olanlara odaklanmak daha iyi sonuç verecektir.

Maddi konularda bir iş görüşmesi, maaş pazarlığı ya da aileyle bağlantılı bir ödeme beklediğin gibi sonuçlanmayabilir. Bugün aldığın bir “hayır” cevabını yolun sonu gibi görmemelisin; şartları yeniden değerlendirebileceğin başka seçenekler de olabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün iş ve özel hayat arasındaki denge ilişkin üzerinde etkili olabilir. İlişkisi olan bir Yengeç burcuysan, yoğunluk nedeniyle partnerine biraz mesafeli davranabilir ya da ondan aynı tavrı görebilirsin. Bekar bir Yengeç burcuysan, mesajlaştığın kişinin gün içindeki yoğunluğunu ilgisizlik olarak yorumlamamaya çalış. Bugün her sessizliği kişisel almamalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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