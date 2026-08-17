Sevgili Yengeç, bugün Ay aşk ve yaratıcılık alanına geçiyor ve dünkü ağırlığın yerini üretme isteği alıyor. Mars hâlâ senin burcunda ilerliyor, yani enerjin hızla geri geliyor. İş hayatında kendi fikrini ortaya koymak, alışılmış yöntemin dışına çıkmak bugün sana avantaj sağlıyor. Dün yönünü göremiyordun, bugün ise ne yapmak istediğin çok daha belirgin.

Maddi konularda keyif aldığın bir işten kazanç mümkün. Bir yeteneğin ya da hobiye benzeyen bir uğraşın bugün cebine katkı sağlayabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün kalbin canlanıyor. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerinle eğlenceli bir şey yapmak dünkü kuruntuları tamamen siliyor. Bekar bir Yengeç burcu isen, seni güldüren biri kalbini çalabilir. Bugün ciddiyeti biraz bırakmalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…