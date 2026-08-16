Sevgili Yengeç, bugün Mars senin burcunda Neptün’le sert bir açı kuruyor ve bu, doğrudan seni etkiliyor. Günlerdir yüksek olan enerjin bir anda düşebilir, kendini nedensiz yorgun hissedebilirsin. Aslında bu yorgunluk fiziksel değil; içinde biriktirdiğin duygulardan geliyor. İş hayatında bugün büyük hamleler yapmamalısın, çünkü yönünü net göremiyorsun. Merkür ile Satürn arasındaki uyum ise kazançla ilgili ciddi bir konuşmayı destekliyor, bu konuda ilerleyebilirsin.

Maddi konularda gerçekçi olmalısın. Bugün bir harcamayı gözünde küçültebilir ya da bir geliri olduğundan fazla görebilirsin. Rakamı kağıda dökmeden karar vermemelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün duyguların seni yanıltabilir. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, olmayan bir sorunu varmış gibi büyütme ihtimalin var; kuruntuyla gerçeği ayırmalısın. Bekar bir Yengeç burcu isen, birini olduğundan daha iyi görme eğilimindesin. Bugün acele etmemelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…