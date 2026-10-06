Sevgili Yengeç, pratik bir jestle bugün partnerine destek olman duygusal bağınızı güçlendiriyor. Ay'ın Başak'a geçmesi ev ya da gündelik hayatla ilgili bir konuda birlikte somut bir çözüm bulmanıza yardımcı oluyor. Mars-Uranüs açısı ise bu sakin tabloya beklenmedik küçük bir sürpriz ekleyebilir.

Yalnızsan, aile çevrenden ya da günlük rutininden aniden biri dikkatini çekebilir. Bu ani ilgiyi yargılamadan gözlemlemen yeterli; tanıdık bir ortamdan çıkan bu yeni enerji seni şaşırtabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…