Kalpten yaptığın küçük bir açıklama bugün Yengeç'in ilişkisinde fark yaratabilir. Ay'ın Aslan'da Jüpiter'le kavuşması yakın ilişkilerde anlayışı derinleştiriyor; eski bir meseleyi çözme ya da bir yakınlığı tazeleme şansın var. İçindeki duygu da Akrep'teki Merkür-Venüs kavuşumu sayesinde tam kelimesini buluyor bugün.

Yalnızsan, ailenin ya da yakın çevrenin tanıştırdığı biri bugün beklediğinden sıcak bir ilgiyle karşılanabilir. Venüs'ün retrosu geçmişten bir ismi hatırlatsa da, bugünkü açık ve genişleyen hava yeni bir bağ kurmana da alan tanıyor.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…