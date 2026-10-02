Sevgili Yengeç, gönül alanını yöneten Venüs bugün geri harekete geçerken kalbin geçmişe doğru bir yolculuğa çıkabilir. Eski bir şarkı, bir fotoğraf ya da tanıdık bir koku sana yaşadığın bir aşk hikayesini hatırlatabilir. İlişkindeysen bu nostaljiye takılmak yerine ikinizin yeni anılar biriktirmesine odaklan; bugün sadece eğlenmek, gülmek ve ciddi konuları bir kenara bırakmak için bir plan yap. Burcundaki Ay azalan evresinde olduğu için duyguların dalgalanabilir; partnerinden anlayış beklediğini açıkça söylemek iyi gelir.

Kalbini kimseye bağlamadıysan uzun zaman önce yarım kalan bir flört yeniden gündeme gelebilir. Bu kişiye karşı hislerin hâlâ güçlü olabilir, ama o dönemde seni neyin yorduğunu unutma. Ne istediğini netleştirmeden adım atmamak, Venüs retrosu boyunca kalbini korumanın en güvenli yolu olacak.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…