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Yengeç Burcu right-white
3 Ekim 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.10.2026 - 18:02
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Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 3 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

3 Ekim Cumartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, gönül alanını yöneten Venüs bugün geri harekete geçerken kalbin geçmişe doğru bir yolculuğa çıkabilir. Eski bir şarkı, bir fotoğraf ya da tanıdık bir koku sana yaşadığın bir aşk hikayesini hatırlatabilir. İlişkindeysen bu nostaljiye takılmak yerine ikinizin yeni anılar biriktirmesine odaklan; bugün sadece eğlenmek, gülmek ve ciddi konuları bir kenara bırakmak için bir plan yap. Burcundaki Ay azalan evresinde olduğu için duyguların dalgalanabilir; partnerinden anlayış beklediğini açıkça söylemek iyi gelir.

Kalbini kimseye bağlamadıysan uzun zaman önce yarım kalan bir flört yeniden gündeme gelebilir. Bu kişiye karşı hislerin hâlâ güçlü olabilir, ama o dönemde seni neyin yorduğunu unutma. Ne istediğini netleştirmeden adım atmamak, Venüs retrosu boyunca kalbini korumanın en güvenli yolu olacak.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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