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Yengeç Burcu right-white
2 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.10.2026 - 18:02
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 2 Ekim Cuma günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 2 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, gece Ay burcuna geçtiğinde duygularınla birlikte iştahın da değişebilir. Gün boyu biriken stresi akşam tatlı ya da hamur işiyle bastırma eğilimine dikkat et; duygusal açlık ile gerçek açlığı ayırt etmek için yemekten önce kendine birkaç dakika tanı. Süt ürünlerine karşı hassas bir midesi olanlar bugün şişkinlik yaşayabilir; laktozsuz seçenekleri denemek rahatlatır. Para alanındaki Mars'ın Merkür'le karesi, maddi bir konudaki gerginliği kürek kemiklerinin arasında bir sertlik olarak hissettirebilir; kollarını iki yana açıp göğsünü genişleterek birkaç kez esnemek bu bölgeyi gevşetir. Ciltte kuruluk ya da kızarıklık varsa kokusuz bir nemlendiriciyle cildini koru. Gün içinde bol yeşillikli bir salata ve ılık bir çorba mideni rahat tutar. Duygusal bir film izlerken atıştırmalık tabağını küçük tutmak da iyi bir önlem.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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