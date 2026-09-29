article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Yengeç Burcu chevron-right-grey 30 Eylül Çarşamba Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
30 Eylül 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.09.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 30 Eylül Çarşamba günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 30 Eylül Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, duygularını yoğunlaştıran Merkür bugün Akrep'e geçiyor ve bu yoğunluk midende bir kasılma ya da hazımsızlık olarak kendini gösterebilir. Kızartma ve çok baharatlı yemekler yerine haşlanmış sebze, yoğurt ve pirinç gibi hafif besinler seçmek mideni rahatlatır. Yemekleri acele etmeden, iyice çiğneyerek yemek de sindirimini kolaylaştırır. Yemekten sonra kısa bir yürüyüş şişkinliği azaltır. Ay gizli alanına geçip İkizler'de yol almaya başladığında kalabalıktan çekilme isteği duyacaksın; bu isteğe kulak verip erken yatmak bedenini toparlar. Uyumadan önce karnına sıcak bir kompres koymak kramp hissini hafifletir ve daha huzurlu bir uyku sağlar. Göğsünde bir daralma fark edersen omuzlarını geriye açıp derin nefes almak rahatlatır. Duygularını bir deftere yazmak da mideni hafifletir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Yengeç Burcu Yorumu

Aylık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Yengeç Burcu Yorumu

Yıllık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Yengeç Burcu Yorumu

Bugün Finansal Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💰

Yengeç burcu için para kapıda mı? 💰 Bugün finansal durumun yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın