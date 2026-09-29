Sevgili Yengeç, romantizm alanına adım atan Merkür bugün kalbinde uzun süredir taşıdığın bir duyguyu dile getirmen için sana cesaret veriyor. Partnerinle baş başa kalacağınız bir an bulup hislerini ima yoluyla değil açık cümlelerle anlatmak yanlış anlamaların önüne geçer. Onun da sana açıldığını görmek ilişkinizi besleyecek. Birlikte eski fotoğraflara bakmak ya da ilk tanıştığınız günleri anmak aranızdaki sıcaklığı artırır. İkizler'de yol almaya başlayan Ay, bu duygusal anın ardından biraz yalnız kalıp dinlenme isteği uyandırabilir.

Kalbin kimseye bağlı değilse içini dökebileceğin birini bulduğunda bu paylaşımın sana beklediğinden çok iyi geldiğini fark edeceksin. Samimiyetin karşındakine de cesaret verecek ve aranızda güvenle ilerleyen bir yakınlık başlayabilir. Kendi hızında ilerlemen seni hayal kırıklığından koruyacak.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…