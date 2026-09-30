Sevgili Yengeç, Merkür Akrep burcuna geçerek romantizm alanını canlandırdı ve bugün hislerini ifade etmek senin için hiç olmadığı kadar kolay. Bir ilişkin varsa partnerine uzun süredir içinde tuttuğun tatlı bir sözü ya da teşekkürü söylemek için doğru an. Bu içten paylaşım aranızdaki yakınlığı derinleştirecek ve ikinizi de rahatlatacak. Birlikte evde geçireceğiniz sakin bir akşam da bu yakınlığı pekiştirir.

Kimseye bağlı değilsen gizli bir hayranlık bugün gün yüzüne çıkabilir. Perde arkası alanında ilerleyen Ay yüzünden bu ilgi beklemediğin bir yerden gelebilir. Karşılık vermeden önce kendi hislerini tartman iyi olur. Mesajlara cevap verirken biraz yavaş davranmak, karşı tarafın gerçek niyetini görmeni sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…