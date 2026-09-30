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Yengeç Burcu right-white
1 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:02
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 1 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 1 Ekim Perşembe günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, iş temponu biraz yavaşlatıp perde arkasında çalışmak bugün sana iyi gelecek. Ay'ın İkizler'deki konumu gizli alanını çalıştırdığı için kalabalık toplantılar yerine kendi masanda odaklanarak çok daha verimli olursun. Yaratıcı ya da yazı gerektiren bir görevde sezgilerin güçlü; Mars ile Neptün arasındaki uyum bunu destekliyor.

Maddi olarak kazanç alanın hareketli. Uzun süredir beklediğin küçük bir ödeme hesabına geçebilir, çünkü Jüpiter Ay'la uyumlu açı yapıyor. Yine de keyfine göre bir harcama yapmadan önce bütçene bir göz atmak iyi olur.

Gelelim aşka. Romantizm alanına geçen Merkür duygularını kelimelere dökmeni kolaylaştırıyor. İlişkindeysen partnerine içinden geçenleri anlatacağın samimi bir an yakalayabilirsin. Bekar Yengeçler için gizli bir hayranlık su yüzüne çıkabilir; beklemediğin birinden gelen ilgi seni sevindirecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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