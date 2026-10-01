Sevgili Yengeç, Venüs romantizm alanında retroya hazırlanırken ilişkinin başındaki heyecanı özleyebilirsin. Partnerinle eski fotoğraflara bakmak, ilk buluşmanızı hatırlamak ya da o günlerde gittiğiniz bir yere yeniden gitmek aranızdaki bağı canlandırır. Mars'ın Merkür'le karesi yüzünden hassas bir konuya girersen sesinin tonu sertleşebilir; bunu fark ettiğinde durup nefes al. Günün sonunda Ay burcuna taşındığında duyguların yoğunlaşacak ve partnerinden daha fazla şefkat bekleyeceksin; bunu açıkça söylemen en doğrusu.

Kalbin kimseye bağlı değilse geçmişte hoşlandığın birinin yeniden aklına düşmesi sürpriz olmaz. Sosyal medyada karşına çıkan bir fotoğraf eski duyguları kıpırdatabilir. Duygusal bir adımı aceleye getirmeden önce bu ilginin bugünkü hayatına uyup uymadığını düşün. Kendine şefkat göstermek, doğru kararı vermeni kolaylaştırır.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…