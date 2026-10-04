Sevgili Yengeç, bir ilişkin varsa bugün içinde biriken bir duyguyu partnerinle paylaşma ihtiyacı duyabilirsin. Sabahki yumuşak açı bu konuşmayı kolaylaştırıyor, kelimeler her zamankinden daha rahat dökülüyor. Öğleden sonra Merkür ve Venüs'ün Akrep'ten kurduğu gergin açıyla, konuşma sırasında geçmişte kalmış küçük bir kırgınlık yeniden gündeme gelebilir; bunu bir suçlama olarak değil, anlaşılma isteği olarak ele almak ilişkiyi güçlendiriyor. Akşam saatlerinde Satürn'ün desteğiyle aranızdaki bağ daha da sağlamlaşıyor.

Ailenin ya da yakın çevrenin tanıştırdığı biri, tek olan Yengeçlerin bugün ilgisini çekebilir. Venüs'ün retrosu geçmişten bir ismi de hatırına getirebilir; o kişiyle ilgili yarım kalmış bir duyguyu bugün fark edebilirsin. Yeni tanışıklıkta güven duygusunu öne çıkarman, seni yormayan bir yakınlığın kapısını aralıyor.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…