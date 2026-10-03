Sevgili Yengeç, romantizm alanında retroda ilerleyen Venüs, burcundaki azalan Ay ile birleşince bugün geçmişe dair duygularını yoğunlaştırabilir. Güneş ile Satürn'ün karşıtlığı ev ve iş yükünü artırsa da partnerinle birlikte yaşadığınız güzel anları hatırlamak ilişkine yeniden sıcaklık katar. Eski fotoğraflara göz atmak, ilk buluştuğunuz yeri anmak ya da sevdiği bir yemeği hazırlamak aranızdaki bağı tazeleyecek. Yorgun hissediyorsan bunu ona açıkça söylemek, yanlış anlaşılmaların önüne geçer. Birlikte yapacağınız sakin bir yürüyüş de duygularınızı paylaşmak için güzel bir alan açar.

Kalbin boştaysa geçmişte ilgini çeken biri tekrar düşüncelerini meşgul edebilir, belki de sana bir mesaj atar. Duygularını açmadan önce onun ne hissettiğini anlamaya çalış; bir süre gözlemlemek seni olası bir hayal kırıklığından korur.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…