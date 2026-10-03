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Yengeç Burcu right-white
4 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 4 Ekim Pazar günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 4 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, burcundaki azalan Ay ve Güneş'in Satürn'le karşıtlığı bugün ev işlerini bitirme isteğini artırırken bedenini zorlayabilir. Çamaşır asarken, dolapların üst raflarına uzanırken ya da perdeleri takarken kollarını uzun süre yukarıda tutmak sırtının üst kısmında ve göğüs kaslarında gerginlik yaratır; sık sık mola verip omuzlarını geriye doğru açmak rahatlatır. Duygusal anlarda tuzlu atıştırmalıklara yönelmek ertesi sabah yüzünde ve parmaklarında şişlik yapabilir; bunun yerine salatalık, kereviz ya da bir kase meyve seçmek daha iyi olur. Akşam ılık bir bitki çayı eşliğinde erkenden dinlenmek bedenini toparlar. Kendine karşı nazik olmak da iyileşmenin bir parçası. Sabah kalktığında birkaç dakika esneme hareketleri yapmak kaslarını güne hazırlar. Ağır sepetleri iki ele bölerek taşımak da sırtını korur.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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