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Yengeç Burcu right-white
20 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 20 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? 20 Ağustos Perşembe günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün sabah yaratıcılık ve üretim alanında ilham dolu bir karar anı yaşıyorsun. Akrep’teki İlk Dördün, hevesle başladığın bir projede artık net bir yön belirlemen için sana güç veriyor. Mars hâlâ seninle olduğu için içindeki o güzel cesarete güvenmeli, adım atmaktan çekinmemelisin. Öğleden sonra Ay Yay burcuna geçtiğinde ise günlük işlerin tereyağından kıl çeker gibi kayacak ve çok pratik çözümler bulacaksın.

Maddi konularda sabah vereceğin net bir karar, severek yaptığın bir işten elde ettiğin kazancı daha verimli kullanmanı sağlayabilir. Kendine inanarak küçük bir adım atman yeterli.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün kalbinin sesi çok güzel yükseliyor. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, uzun süredir ertelediğin tatlı bir hayali partnerinle paylaşabilirsin; gökyüzü seni bu konuda destekliyor. Bekar bir Yengeç burcu isen, gündelik koşturmacanın ortasında aniden içinin ısındığı biriyle karşılaşabilirsin. Bugün kalbinin rehberliğine güvenmelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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