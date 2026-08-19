Sevgili Yengeç, bugün sabah yaratıcılık ve üretim alanında ilham dolu bir karar anı yaşıyorsun. Akrep’teki İlk Dördün, hevesle başladığın bir projede artık net bir yön belirlemen için sana güç veriyor. Mars hâlâ seninle olduğu için içindeki o güzel cesarete güvenmeli, adım atmaktan çekinmemelisin. Öğleden sonra Ay Yay burcuna geçtiğinde ise günlük işlerin tereyağından kıl çeker gibi kayacak ve çok pratik çözümler bulacaksın.

Maddi konularda sabah vereceğin net bir karar, severek yaptığın bir işten elde ettiğin kazancı daha verimli kullanmanı sağlayabilir. Kendine inanarak küçük bir adım atman yeterli.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün kalbinin sesi çok güzel yükseliyor. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, uzun süredir ertelediğin tatlı bir hayali partnerinle paylaşabilirsin; gökyüzü seni bu konuda destekliyor. Bekar bir Yengeç burcu isen, gündelik koşturmacanın ortasında aniden içinin ısındığı biriyle karşılaşabilirsin. Bugün kalbinin rehberliğine güvenmelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…