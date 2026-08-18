Sevgili Yengeç, bugün Ay aşk ve yaratıcılık alanında ilerliyor ve üretme isteğin sürüyor. Mars da hâlâ burcunda olduğu için enerjin yerinde. İş hayatında dün aklına gelen fikri bugün somutlaştırmalısın; kafanda kalan hiçbir fikir bir işe yaramıyor. Yarınki İlk Dördün kendi duruşunla ilgili bir karar getiriyor, o yüzden bugün ne istediğini netleştirmelisin.

Maddi konularda dün gündeme gelen kazanç fikri bugün şekilleniyor. Küçük bir adım atmalı, mükemmel şartları beklememelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün de neşe hakim. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, dünkü keyifli havayı sürdürmelisin; ilişkiler tek seferlik jestlerle değil, tekrar eden anlarla besleniyor. Bekar bir Yengeç burcu isen, dün tanıştığın ya da konuştuğun biriyle sohbet devam edebilir. Kalbini rahat bırakmalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…