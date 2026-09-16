Sevgili Yengeç, bugün Ay'ın Yay burcunda ilerlemesi ev, rutin ve güvenlik ihtiyacınızla partnerinizin dışarı çıkma isteği arasında bir denge kurmanızı istiyor. İlişkisi olan Yengeçler, partnerinin evden uzaklaşma teklifini bir tehdit gibi algılamak yerine, birlikte yeni bir yer keşfetme fırsatı olarak görürse bugün çok güzel bir gün geçirebilir.

Bekar Yengeçler için bugün tanışma, alışılmış çevrenizin dışında, belki bir gezi sırasında ya da arkadaşınızın sizi sürüklediği bir etkinlikte gerçekleşebilir; evden çıkmaya gönülsüz olsanız da bugün dışarıda olmak size sürpriz bir karşılaşma getirebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…