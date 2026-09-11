Sevgili Yengeç, Ay Terazi’ye geçerken ilişkin varsa evdeki küçük bir sorumluluk aşk hayatının konusu haline gelebilir. Misafir, alışveriş ya da tamamlanması gereken bir iş konusunda ikiniz de diğerinin halledeceğini düşünmüş olabilirsiniz. Sabah işleri paylaştırabilirsiniz ve aranızdaki gerginlik de hafifler.

Bekarsan yakın çevrenden gelen bir buluşma daveti kafanı karıştırabilir. Evde kalmak istiyorsan gitmek zorunda değilsin ama aslında merak ettiğin halde sırf hazırlanmak gözünde büyüdüğü için de vazgeçme. Yeni biriyle tanışma ihtimalinden çok, o akşam dışarı çıkmak isteyip istemediğine göre kararını ver; gerisi kendiliğinden gelişecektir zaten. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…