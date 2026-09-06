Sevgili Yengeç, Ay günün ilk bölümünde burcundayken partnerinin sana nasıl davrandığını normalden daha fazla önemseyebilirsin. Üstelik Venüs ile oluşan sert açı beklentilerini yükseltebilir; sevdiğin kişinin yoğunluğunu ilgisizlik olarak yorumlamadan önce gününün nasıl geçtiğini dinle.

Bekarsan sabah saatlerinde geçmişte görüştüğün biri yeniden aklına gelebilir ancak gün ilerledikçe bu ruh hali değişiyor. Ay’ın Aslan’a geçmesiyle sana ne istediğini açıkça gösteren yeni biri çok daha cazip gelebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…