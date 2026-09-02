Sevgili Yengeç, kalabalık ve hareketli başlayan günün ardından duygularını kendi içinde tartmak isteyebilirsin. İlişkin varsa partnerin bunu geri çekilme olarak yorumlayabilir, özellikle de bir anda iletişimi azaltırsan. Konuşmaya hazır olmadığında bile biraz yalnız kalmaya ihtiyacın olduğunu söylemen yanlış anlaşılmayı azaltır. Her meseleyi aynı anda çözmek zorunda değilsin.

Bekarsan, daha önce önemsemediğin bir özlemin aslında belirli bir kişiye yöneldiğini fark edebilirsin. Bunu fark etmen hemen mesaj atman gerektiği anlamına gelmiyor; önce yeniden temas kurmak isteyip istemediğini düşünmelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…