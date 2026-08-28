Sevgili Yengeç, ağzından çıkan bir söz hiç hesap etmediğin bir kapı açabilir. Güneş-Uranüs karesi iletişim alanını zorlarken içinde tuttuğun bir mesele bir anda dışarı çıkabilir. İlişkin varsa, plansız biçimde söylediğin bu şey aslında uzun zamandır konuşulması gereken konu olabilir. Sonrasında hemen pişman olmak yerine neden bunu söyleme ihtiyacı duyduğunu düşün.

Bekarsan, geçmişten biri ummadığın bir anda karşına çıkabilir. Bu karşılaşma seni duygusal olarak sarsabilir. Yeniden aynı yere dönmeden önce geçmişte neden uzaklaştığınızı da hatırlamaya çalış. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…