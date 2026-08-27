Sevgili Yengeç, aşk hayatında geleceğe biraz daha geniş açıdan bakmaya başlayabilirsin. Balık burcundaki Dolunay ve parçalı Ay tutulması ufuk açan alanında gerçekleştiği için ilişkin varsa birlikte konuştuğunuz bir seyahat, taşınma, eğitim ya da uzaklarla bağlantılı plan artık daha somut hale gelebilir. Hayal kurmanın ötesine geçip “Bunu gerçekten ne zaman yapıyoruz?” diye konuşmanız mümkün.

Bekarsan, farklı bir şehirden, çevreden ya da kültürden biri ilgini çekebilir. Sana hiç benzemeyen bir dünyadan gelmesi merakını artırabilir ama ilk anda geleceğe dair büyük anlamlar yükleme; önce sohbetin sana nasıl hissettirdiğine bak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…