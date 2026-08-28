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Yengeç Burcu right-white
29 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Ağustos Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 29 Ağustos Cumartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bir konuşma hiç hesap etmediğin bir yere gidebilir. Güneş-Uranüs karesi iletişim alanınla en gizli alanını karşı karşıya getiriyor; söylemeyi düşünmediğin bir şey bir anda ağzından çıkabilir. Sözlerini genellikle tartarak söylüyor olsan da bu kez içinden geçeni saklamak daha zor gelebilir. Sonrasında hemen pişman olmak yerine neden bunu söyleme ihtiyacı duyduğuna bak.

Maddi konularda kısa vadeli bir mesele hızlı biçimde yön değiştirebilir. Bir mesaj ya da telefon, para konusunda beklediğin cevabı getirebilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, konuşmanın tonu bir anda değişebilir; sakin kalman aranızdaki dengeyi korur. Bekar bir Yengeç burcu isen, geçmişten biri hiç ummadığın bir anda yeniden karşına çıkabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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