Sevgili Yengeç, bir konuşma hiç hesap etmediğin bir yere gidebilir. Güneş-Uranüs karesi iletişim alanınla en gizli alanını karşı karşıya getiriyor; söylemeyi düşünmediğin bir şey bir anda ağzından çıkabilir. Sözlerini genellikle tartarak söylüyor olsan da bu kez içinden geçeni saklamak daha zor gelebilir. Sonrasında hemen pişman olmak yerine neden bunu söyleme ihtiyacı duyduğuna bak.

Maddi konularda kısa vadeli bir mesele hızlı biçimde yön değiştirebilir. Bir mesaj ya da telefon, para konusunda beklediğin cevabı getirebilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, konuşmanın tonu bir anda değişebilir; sakin kalman aranızdaki dengeyi korur. Bekar bir Yengeç burcu isen, geçmişten biri hiç ummadığın bir anda yeniden karşına çıkabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…