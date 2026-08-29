Sevgili Yengeç, Ay bugün kariyer alanının tepesine geçiyor ve dikkatin işine kayıyor. İlişkin varsa, gün boyu meşgul olacağın için partnerin kendini geri planda hissedebilir. Akşam eve döndüğünde telefonu bir kenara bırakıp ona on dakika ayırman, bütün günü telafi ediyor. Bugün işin ile kalbin arasında denge kurmalısın.

Bekarsan, kendinden emin duruşuyla dikkatini çeken biri olabilir. Ne istediğini bilen biri sana bugün çekici geliyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…