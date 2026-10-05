5 – 11 Ekim 2026 Bu Hafta Kimin Kapısını Aşkım, Kimin Kapısını Para, Kimin Kapısını Geçmiş Çalacak?

GÖKYÜZÜNÜN SANA MESAJI: “KİMİN SENİ SEVDİĞİNDEN ÇOK, KİMİN SENİNLE AYNI YOLDA YÜRÜYEBİLDİĞİNE BAK!”

İŞ VE PARA: Ortaklıklar, müşteriler, sözleşmeler ve işbirlikleri hareketleniyor. Yeni bir teklif alabilirsiniz. Ortak para, borç, kredi veya eski alacaklarda yeniden düzenleme gerekebilir. AŞK VE İLİŞKİLER: Haftanın en güçlü konusu! Terazi Yeniayı evlilik ve ilişki alanınızı çalıştırıyor. “Biz neyiz, nereye gidiyoruz?” konuşması gelebilir. Eski sevgilinin dönüşü de mümkün; fakat geri gelmesi değiştiği anlamına gelmez. AİLE: Eşinizle aileniz arasında kalmamaya çalışın. Başkalarının meselesini ilişkinize taşımayın. EĞİTİM: Ortak çalışma, danışmanlık, kurs ve birebir eğitimlerden verim alabilirsiniz. Başvuru veya görüşmelerde ayrıntıları okuyun. SAĞLIK: Yoğun tempo ve ilişkisel stres sizi yorabilir. Uyku, dinlenme ve günlük düzeninizi ihmal etmeyin; devam eden bir sağlık sorununuz varsa profesyonel değerlendirmeyi ertelemeyin. RİSK: Öfkeyle ilişki veya ortaklık bitirmek. ŞANSLI ETKİ: Doğru insanla yeni bir düzen kurmak. KRİSTAL: RODONİT. Özdeğer, duygusal denge ve geçmiş kırgınlıkları bırakma niyetiyle kullanabilirsiniz.