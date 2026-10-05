5 – 11 Ekim 2026 Bu Hafta Kimin Kapısını Aşkım, Kimin Kapısını Para, Kimin Kapısını Geçmiş Çalacak?
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Bu haftanın gökyüzü hafife alınacak gibi değil! Merkür Akrep’te, Venüs Akrep’te retro, Mars ve Jüpiter Aslan’da ilerlerken 10 Ekim’de Terazi burcunda güçlü bir Yeniay gerçekleşiyor. Aşkta geri dönüşler, ilişkilerde yüzleşmeler, parada kapanmamış hesaplar, iş hayatında beklenmedik yön değişiklikleri, eğitimde ise kararlar ve yeni yollar gündeme gelebilir. Bazılarımız bir kapıyı açacak, bazılarımız yıllardır açık bıraktığı bir kapıyı sonunda kapatacak. Önce YÜKSELENİNİZİ, sonra Güneş burcunuzu okuyun. Çünkü BURCUNUZ DEĞİL, HARİTANIZ YAŞAR!
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KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ
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BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA
İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER
YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ
ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN
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BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK
TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ
AKREP VE YÜKSELEN AKREP
YAY VE YÜKSELEN YAY
OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK
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KOVA VE YÜKSELEN KOVA
BALIK VE YÜKSELEN BALIK
ASTRODEHA’DAN HAFTANIN MESAJI
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