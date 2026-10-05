article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
5 – 11 Ekim 2026 Bu Hafta Kimin Kapısını Aşkım, Kimin Kapısını Para, Kimin Kapısını Geçmiş Çalacak?

etiket 5 – 11 Ekim 2026 Bu Hafta Kimin Kapısını Aşkım, Kimin Kapısını Para, Kimin Kapısını Geçmiş Çalacak?

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
05.10.2026 - 15:56
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bu haftanın gökyüzü hafife alınacak gibi değil! Merkür Akrep’te, Venüs Akrep’te retro, Mars ve Jüpiter Aslan’da ilerlerken 10 Ekim’de Terazi burcunda güçlü bir Yeniay gerçekleşiyor. Aşkta geri dönüşler, ilişkilerde yüzleşmeler, parada kapanmamış hesaplar, iş hayatında beklenmedik yön değişiklikleri, eğitimde ise kararlar ve yeni yollar gündeme gelebilir. Bazılarımız bir kapıyı açacak, bazılarımız yıllardır açık bıraktığı bir kapıyı sonunda kapatacak. Önce YÜKSELENİNİZİ, sonra Güneş burcunuzu okuyun. Çünkü BURCUNUZ DEĞİL, HARİTANIZ YAŞAR!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ

GÖKYÜZÜNÜN SANA MESAJI: “KİMİN SENİ SEVDİĞİNDEN ÇOK, KİMİN SENİNLE AYNI YOLDA YÜRÜYEBİLDİĞİNE BAK!”

İŞ VE PARA: Ortaklıklar, müşteriler, sözleşmeler ve işbirlikleri hareketleniyor. Yeni bir teklif alabilirsiniz. Ortak para, borç, kredi veya eski alacaklarda yeniden düzenleme gerekebilir. AŞK VE İLİŞKİLER: Haftanın en güçlü konusu! Terazi Yeniayı evlilik ve ilişki alanınızı çalıştırıyor. “Biz neyiz, nereye gidiyoruz?” konuşması gelebilir. Eski sevgilinin dönüşü de mümkün; fakat geri gelmesi değiştiği anlamına gelmez. AİLE: Eşinizle aileniz arasında kalmamaya çalışın. Başkalarının meselesini ilişkinize taşımayın. EĞİTİM: Ortak çalışma, danışmanlık, kurs ve birebir eğitimlerden verim alabilirsiniz. Başvuru veya görüşmelerde ayrıntıları okuyun. SAĞLIK: Yoğun tempo ve ilişkisel stres sizi yorabilir. Uyku, dinlenme ve günlük düzeninizi ihmal etmeyin; devam eden bir sağlık sorununuz varsa profesyonel değerlendirmeyi ertelemeyin. RİSK: Öfkeyle ilişki veya ortaklık bitirmek. ŞANSLI ETKİ: Doğru insanla yeni bir düzen kurmak. KRİSTAL: RODONİT. Özdeğer, duygusal denge ve geçmiş kırgınlıkları bırakma niyetiyle kullanabilirsiniz.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA

GÖKYÜZÜNÜN SANA MESAJI: “HERKESİN YÜKÜNÜ TAŞIRKEN KENDİNİ YOLDA BIRAKMA!”

İŞ VE PARA: Günlük çalışma düzeniniz değişebilir. Yeni görev, müşteri veya çalışma sistemi gündeme gelebilir. Harcamalarda özellikle lüks ve keyif alışverişlerine dikkat. AŞK VE İLİŞKİLER: Yönetici gezegeniniz Venüs retroda; eski kırgınlıklar geri dönebilir. Partnerinizin sözünden çok davranışına bakın. Bekârsanız geçmişten haber şaşırtabilir. AİLE: Sürekli fedakârlık yapan taraf olmaktan yorulabilirsiniz. Sınır çizmek sevgisizlik değildir. EĞİTİM: Düzen ve disiplin isteyen konularda başarılı olabilirsiniz. Sınav, sertifika veya mesleki eğitimlerde programlı ilerleyin. SAĞLIK: Terazi Yeniayı günlük yaşam ve sağlık rutinlerinizi yeniden düzenlemeyi destekliyor. Uyku, beslenme, hareket ve kontrollerinizi ihmal etmeyin. Astrolojik göstergeler teşhis değildir; belirti varsa doktor değerlendirmesi gerekir. RİSK: Alışkanlığı huzur sanmak. ŞANSLI ETKİ: Hayatınızdaki fazlalıkları temizlemek. KRİSTAL: YEŞİM. Bereket, huzur ve denge niyetiyle kullanabilirsiniz.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER

GÖKYÜZÜNÜN SANA MESAJI: “TELEFONUNA DÜŞEN HER MESAJI KADERİN İŞARETİ SANMA!”

İŞ VE PARA: İletişim, reklam, sosyal medya, satış, yazarlık ve yaratıcı projelerde parlayabilirsiniz. Farklı bir fikir sizi görünür kılabilir. Eğlence ve keyif harcamalarını kontrol edin. AŞK VE İLİŞKİLER: Terazi Yeniayı aşk kapınızı açıyor! Yeni bir tanışma mümkün. Fakat Merkür–Venüs etkisi eski sevgiliyi de telefon ekranınıza düşürebilir. “Seni özledim” mesajının ardından neden ayrıldığınızı da hatırlayın. AİLE: Çocuklar veya genç aile üyeleriyle ilgili gelişmeler öne çıkabilir. EĞİTİM: Haftanın şanslı alanlarından biri! Dil, iletişim, medya, yazılım, sosyal medya ve yaratıcı eğitimlerde hızlı ilerleyebilirsiniz. Yeni kurs veya proje başlayabilir. SAĞLIK: Zihinsel yorgunluk ve düzensiz uykuya dikkat. Sürekli telefon ve bilgi akışı sinir sisteminizi yorabilir; ara vermek iyi gelebilir. RİSK: Aynı anda on işe başlamak. ŞANSLI ETKİ: Yaratıcılığınızı görünür hale getirmek. KRİSTAL: SİTRİN. Özgüven, üretkenlik ve bolluk niyetiyle kullanabilirsiniz.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ

GÖKYÜZÜNÜN SANA MESAJI: “HUZUR BULAMADIĞIN YERİ SADECE ALIŞTIN DİYE YUVA SANMA!”

İŞ VE PARA: Evden çalışma, aile işi veya yaşam düzeninizi değiştirecek bir iş kararı gündeme gelebilir. Ev kaynaklı harcamalar artabilir. AŞK VE İLİŞKİLER: Geçmiş duygular geri geliyor. Eski sevgili veya mevcut ilişkide kapanmamış bir mesele tekrar önünüze düşebilir. Bu kez yalnızca kalbinize değil hafızanıza da danışın. AİLE: Haftanın ana konusu! Taşınma, ev düzenleme, ebeveynlerle ilgili kararlar veya aile içinde yeni bir dönem mümkün. EĞİTİM: Ev ortamında çalışmak daha verimli olabilir. Konsantrasyonunuzu bozan aile meselelerini çalışma saatlerinden ayırmaya çalışın. SAĞLIK: Duygusal stres günlük enerjinizi etkileyebilir. Uyku, beslenme ve dinlenme düzeninizi koruyun; sağlıkla ilgili kalıcı şikâyetleri değerlendirme için uzmana taşıyın. RİSK: Geçmişi olduğundan güzel hatırlamak. ŞANSLI ETKİ: Kendinize gerçek bir güven alanı kurmak. KRİSTAL: AY TAŞI. Duygusal denge ve iç huzur niyetiyle kullanabilirsiniz.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN

GÖKYÜZÜNÜN SANA MESAJI: “HER SAVAŞI KAZANMAK ZORUNDA DEĞİLSİN; HANGİ SAVAŞA GİRMEYECEĞİNİ BİLMEK DE GÜÇTÜR!”

İŞ VE PARA: Mars ve Jüpiter Aslan’da; görünürlüğünüz artıyor. Görüşmeler, sunumlar, sosyal medya, reklam ve satışlarda dikkat çekebilirsiniz. Para konusunda cesaret güzel ama fevrilik pahalı olabilir. AŞK VE İLİŞKİLER: Çekim yüksek, tutku yüksek, ego da yüksek! Kıskandırma oyunlarından ve gurur savaşlarından uzak durun. AİLE: Eski bir aile meselesi tekrar açılabilir. EĞİTİM: Sunum, sınav, mülakat, eğitim verme ve öğrenme açısından hareketli bir hafta. Kendinizi ifade etmeniz gereken alanlarda güçlü olabilirsiniz. SAĞLIK: Enerjiniz yüksek diye bedeninizin sınırsız olduğunu düşünmeyin. Aşırı tempo, yetersiz uyku ve stres yükünü azaltın. RİSK: Ego ile karar vermek. ŞANSLI ETKİ: Cesaretinizi iletişim gücüyle birleştirmek. KRİSTAL: KAPLAN GÖZÜ. Cesaret, odak ve sağlıklı sınırlar niyetiyle kullanabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK

GÖKYÜZÜNÜN SANA MESAJI: “DEĞERİNİ BİLMEYENE KENDİNİ İSPATLAMAK İÇİN DAHA FAZLA ÇALIŞMA!”

İŞ VE PARA: Haftanın merkezinde para var. Ücret görüşmesi, yeni müşteri, ek gelir veya farklı kazanç modeli gündeme gelebilir. Eski alacak veya ödeme tekrar masaya gelebilir. AŞK VE İLİŞKİLER: İletişim belirleyici olacak. Beklediğiniz mesaj gelebilir fakat tek cümleden koca bir hikâye çıkarmayın. AİLE: Maddi sorumlulukların paylaşılması gerekebilir. EĞİTİM: Mesleki becerinizi paraya dönüştürebileceğiniz eğitimler özellikle değerli. Sertifika, uzmanlaşma veya yeni teknik öğrenmek uzun vadede kazanca dönüşebilir. SAĞLIK: Rutin sizin gücünüz. Uyku, beslenme ve hareket düzenini bozmayın. Kendinizi sürekli zihinsel olarak meşgul etmek de yorucu olabilir. RİSK: Kendi değerinizi başkasının ilgisiyle ölçmek. ŞANSLI ETKİ: Yeni gelir kapısı oluşturmak. KRİSTAL: PİRİT. Bereket, motivasyon ve maddi düzen niyetiyle kullanabilirsiniz.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ

GÖKYÜZÜNÜN SANA MESAJI: “BU KEZ HERKESİ MEMNUN ETME; YENİ HİKÂYENİN BAŞROLÜ SENSİN!”

İŞ VE PARA: 10 Ekim Yeniayı sizin burcunuzda! Yeni proje, yeni pozisyon, kişisel marka veya kendinizi farklı bir şekilde ortaya koyma kararı gelebilir. Emeğinizin değerini küçültmeyin. AŞK VE İLİŞKİLER: Yönetici gezegeniniz Venüs retroda. Eski sevgili, eski eş veya kapanmamış bir mesele yeniden karşınıza çıkabilir. Fakat bu kez “O beni istiyor mu?” değil, “Ben hâlâ bunu istiyor muyum?” diye sorun. AİLE: Sürekli arabulucu olmak zorunda değilsiniz. EĞİTİM: Yeni eğitim, kurs veya kişisel gelişim programına başlamak isteyebilirsiniz. Özellikle estetik, sanat, tasarım, hukuk, iletişim ve danışmanlık alanları dikkat çekebilir. SAĞLIK: Kendinize bakım verme ihtiyacınız artabilir. Uyku, günlük düzen ve bedeninizin verdiği sinyallere kulak verin; tıbbi konuları astrolojik yorumla ertelemeyin. RİSK: Huzur bozulmasın diye istemediğiniz şeye evet demek. ŞANSLI ETKİ: Kendinizi yeniden tanımlamak. KRİSTAL: PEMBE KUVARS. Özsevgi ve ilişki dengesi niyetiyle kullanabilirsiniz.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP

AKREP VE YÜKSELEN AKREP

GÖKYÜZÜNÜN SANA MESAJI: “GERÇEK SAKLANABİLİR AMA SONSUZA KADAR SAKLI KALMAZ!”

İŞ VE PARA: Perde arkasında hazırladığınız projeler güçleniyor. Planınızı olgunlaştırmadan herkese anlatmayın. Eski ödeme, alacak veya ortak para meselesi yeniden açılabilir. AŞK VE İLİŞKİLER: Venüs retro ve Merkür sizin burcunuzda. Eski aşklar, eski konuşmalar ve unutulduğu sanılan duygular geri dönebilir. Çekim gücünüz yüksek fakat kıskançlık ve kontrol ihtiyacına dikkat. AİLE: Eski kırgınlıklar konuşulabilir. EĞİTİM: Araştırma, psikoloji, finans, astroloji, metafizik ve derin uzmanlık isteyen konularda odak gücünüz artabilir. Yüzeysel bilgi sizi tatmin etmeyecek. SAĞLIK: Duygusal yoğunluğun günlük enerjinizi tüketmesine izin vermeyin. Dinlenmek ve zihinsel yükü azaltmak önemli; devam eden belirtiler için profesyonel destek alın. RİSK: Sezgi ile şüpheyi birbirine karıştırmak. ŞANSLI ETKİ: Bir meselenin görünmeyen tarafını fark etmek. KRİSTAL: OBSİDYEN. Topraklanma, sınır ve içsel farkındalık niyetiyle kullanabilirsiniz.

YAY VE YÜKSELEN YAY

YAY VE YÜKSELEN YAY

GÖKYÜZÜNÜN SANA MESAJI: “BAZI KAPILAR ANAHTARLA DEĞİL, DOĞRU İNSANLA AÇILIR!”

İŞ VE PARA: Arkadaşlar, ekipler, sosyal medya ve bağlantılar üzerinden yeni fırsatlar gelebilir. Network bu hafta altın değerinde. Geleceğe dönük maddi hedeflerinizi planlayın. AŞK VE İLİŞKİLER: Arkadaşlıktan aşka dönüşen bir yakınlaşma mümkün. Geçmişte gizli kalmış bir duygu da açığa çıkabilir. AİLE: Kendi yolunuzu çizme isteğiniz herkes tarafından hemen anlaşılmayabilir. EĞİTİM: Grup eğitimleri, yabancı dil, online programlar ve akademik çevrelerden destek alabilirsiniz. Bir öğretmen veya bağlantı size yeni bir yol gösterebilir. SAĞLIK: Sosyal tempo içinde dinlenmeyi unutmayın. Her programa yetişmeye çalışmak enerjinizi tüketebilir. RİSK: Yanlış insanlara zaman harcamak. ŞANSLI ETKİ: Doğru çevreye girmek. KRİSTAL: AMETİST. Zihinsel berraklık ve sezgisel farkındalık niyetiyle kullanabilirsiniz.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK

GÖKYÜZÜNÜN SANA MESAJI: “SENİ GÖRMEYEN KAPIYI ZORLAMAYI BIRAK; BELKİ DE SENİN İÇİN BAŞKA BİR KAPI AÇILIYOR!”

İŞ VE PARA: Haftanın yıldızı kariyer! Yeni görev, iş görüşmesi, terfi konuşması, proje veya yön değişikliği gündeme gelebilir. Görünür olmaktan çekinmeyin. Para konusunda kariyer bağlantılı yeni planlar oluşabilir. AŞK VE İLİŞKİLER: İş yoğunluğunu ilişkinizin önüne koymayın. Bekârsanız profesyonel çevreden biri ilginizi çekebilir. AİLE: İş–özel hayat dengesi önemli. EĞİTİM: Kariyerinize doğrudan katkı sağlayacak eğitim, sertifika, yüksek lisans veya uzmanlaşma programlarını değerlendirmek için önemli bir dönem. SAĞLIK: Sorumluluk yükü sizi yorabilir. “Ben hallederim” diyerek bedeninizin dinlenme ihtiyacını görmezden gelmeyin. RİSK: Her şeyi kontrol etmeye çalışmak. ŞANSLI ETKİ: Emeğinizin görünür olması. KRİSTAL: DUMANLI KUVARS. Topraklanma, odak ve yükleri bırakma niyetiyle kullanabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

KOVA VE YÜKSELEN KOVA

KOVA VE YÜKSELEN KOVA

GÖKYÜZÜNÜN SANA MESAJI: “AYNI YERDEN BAKARAK BAŞKA BİR HAYAT GÖREMEZSİN!”

İŞ VE PARA: Yurtdışı, internet, yayıncılık, eğitim ve uluslararası projelerde yeni fırsatlar oluşabilir. Para konusunda hızlı kazanç vaatlerinden çok bilgiye güvenin. AŞK VE İLİŞKİLER: Farklı şehirden veya kültürden biri dikkat çekebilir. İlişkisi olan Kovalar geleceğe aynı yerden bakıp bakmadıklarını konuşabilir. AİLE: Fikir ayrılığını savaşa çevirmeyin. EĞİTİM: HAFTANIN EN GÜÇLÜ ALANLARINDAN BİRİ! Üniversite, yüksek lisans, yurtdışı eğitimi, akademik başvuru, yabancı dil, yayıncılık ve hukuki eğitimlerde yeni kapılar açılabilir. Bir başvuru veya karar hayatınızın yönünü değiştirebilir. SAĞLIK: Yoğun bilgi akışı zihinsel yorgunluk yaratabilir. Ekran ve sosyal medya molaları faydalı olabilir. RİSK: Özgürleşmek uğruna iyi çalışan her şeyi bir anda yıkmak. ŞANSLI ETKİ: Yeni bir dünya görüşü kazanmak. KRİSTAL: LABRADORİT. Değişim, sezgi ve içsel yön bulma niyetiyle kullanabilirsiniz.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK

BALIK VE YÜKSELEN BALIK

GÖKYÜZÜNÜN SANA MESAJI: “BİRİNİ SEVMEK ONUN BÜTÜN YÜKÜNÜ ÜSTLENMEK DEĞİLDİR!”

İŞ VE PARA: Ortak para, kredi, borç, miras, yatırım veya paylaşılan bütçeler gündemde. Finansal şartları ayrıntılı inceleyin. AŞK VE İLİŞKİLER: Yüzeysel bağlara tahammül azalıyor. “Beni seviyor mu?” yerine “Bana güven veriyor mu?” diye sorun. Geçmişten kalan güven konusu yeniden açılabilir. AİLE: Para veya paylaşım meselesi konuşulabilir. EĞİTİM: Psikoloji, finans, araştırma, spiritüel çalışmalar ve derinleşme gerektiren alanlarda başarılı olabilirsiniz. Eğitim masrafları veya burs/kredi gibi finansal konular da gündeme gelebilir. SAĞLIK: Duygusal yükünüzü sürekli içinizde taşımayın. Uyku, dinlenme ve sınır koyma önemli; fiziksel veya psikolojik bir belirti sürüyorsa uygun sağlık profesyoneline başvurun. RİSK: Başkasını kurtarmaya çalışırken kendinizi unutmak. ŞANSLI ETKİ: Maddi ve duygusal yükleri yeniden yapılandırmak. KRİSTAL: AKUAMARİN. Sakinlik, açık ifade ve duygusal berraklık niyetiyle kullanabilirsiniz.

ASTRODEHA’DAN HAFTANIN MESAJI

ASTRODEHA’DAN HAFTANIN MESAJI

5–11 Ekim haftasında gökyüzü herkesin kapısını başka bir yerden çalıyor.

Kiminin AŞK.

Kiminin PARA.

Kiminin İŞ.

Kiminin EĞİTİM.

Kiminin AİLE.

Kiminin ise kapandığını sandığı GEÇMİŞ…

Ama hepimizin önüne aynı soruyu bırakıyor:

ESKİ SAYFADAN DERSİNİ ALDIN MI, YOKSA SADECE SAYFAYI MI ÇEVİRDİN?

Bu hafta bir mesaj gelebilir, bir gerçek ortaya çıkabilir, bir insan geri dönebilir, yeni bir iş kapısı açılabilir, eğitimle ilgili önemli bir karar alınabilir veya yıllardır taşıdığınız bir yükü bırakabilirsiniz.

Ama unutmayın:

GERİ DÖNEN HERKES KALMAK İÇİN GELMEZ.

AÇILAN HER KAPI DA İÇERİ GİRMENİZ GEREKTİĞİ ANLAMINA GELMEZ.

Gökyüzü zamanı ve temayı gösterir; seçimi siz yaparsınız.

ÇÜNKÜ BURCUNUZ DEĞİL, HARİTANIZ YAŞAR!

ÖNCE YÜKSELENİNİZİ, SONRA GÜNEŞ BURCUNUZU OKUYUN.

Şimdi yorumlara BURCUNUZ + YÜKSELENİNİZİ yazın ve bu hafta en çok merak ettiğiniz alanı tek kelimeyle bırakın:

AŞK, PARA, İŞ, EĞİTİM, AİLE, SAĞLIK YOKSA GERİ DÖNÜŞ?

Bakalım bu hafta gökyüzü en çok hangi kapıyı çalıyor…

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam