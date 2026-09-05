Sevgili Yengeç, Ay burcunda ilerlerken sevgilinin yanında olduğunu hissetmek ve ilişkinde güven duymak senin için daha önemli olabilir. Ay-Mars kavuşumu bir süredir içinde tuttuğun kırgınlığı ortaya çıkarabilir; ne söyleyeceksen öfkenin en yüksek olduğu anda söyleme. Biraz sakinleşince “şuna kırıldım” diye doğrudan konuya girmen, saatler sürecek bir tartışmadan çok daha kolay sonuç verir.

Bekarsan seni etkilemek için büyük laflar eden birinden çok yanında rahatça konuşabildiğin biri ilgini çekebilir. Yalnız birkaç güzel sohbeti hemen büyük bir duyguya dönüştürme; biraz zaman geçsin, karşındaki insanı farklı durumlarda da tanı. Sana karşı tavrı zaman içinde de aynı kalıyorsa bunu o zaman daha ciddi değerlendirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…