Sevgili Yengeç, bugün geçmişte kalan bir ilişki ya da yarım kalmış bir duygu aklına gelebilir. İlişkin varsa, uzun süredir söylemediğin bir rahatsızlığın varsa partnerinin bunu kendiliğinden anlamasını beklememelisin. Ne olduğunu açıkça anlatmak yanlış anlaşılmaları azaltabilir.

Bekarsan, eski birini özlediğini düşünürken aslında o dönemki hayatını özlediğini fark edebilirsin. Mesaj atmadan önce yeniden görüşmenin sana ne sağlayacağını düşünmen iyi olur. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…