Sevgili Yengeç, bugün ilişkinde geçmişte yaşanan bir konu yeniden gündeme gelebilir; bunu tekrar tartışmak yerine bugüne dair ne hissettiğini anlatman daha faydalı olur. Karşındakine değer verdiğini küçük bir davranışla göstermen, aranızdaki bağı güçlendirir. Evde geçirdiğiniz sakin bir an, en çok ihtiyacın olan şey olabilir.

Bekarsan, aile çevrenden ya da yakın bir arkadaş vasıtasıyla tanışacağın biri dikkatini çekebilir. Duygularını hemen açığa vurmak yerine biraz zaman tanı, güven bu şekilde oluşur. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…