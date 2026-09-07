Sevgili Yengeç, Ay-Jüpiter kavuşumu bugün ilişkinde değer gördüğünü daha açık biçimde hissetmek istemene neden olabilir. Partnerinin günlük sorumlulukları seninle ne kadar paylaştığı gözüne daha fazla batabilir; Ay-Satürn uyumu bunu kırgınlık biriktirmeden konuşmanı kolaylaştırıyor.

Bekarsan günün güçlü Aslan etkisi gösterişli bir flörtten çok sana kendini değerli hissettiren birine dikkatini çevirebilir. Küçük bir ayrıntıyı hatırlayan, seni merak eden ya da ihtiyaç duyduğun anda yanında olan birinin davranışları bugün gözünde bambaşka bir anlam kazanabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…