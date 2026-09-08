Sevgili Yengeç, sevdiğin kişinin ses tonundaki değişikliği bile fark ediyorsun; fakat bazen kısa bir mesajdan fazla anlam çıkarabiliyorsun. Merkür-Neptün karşıtlığı bugün bunu artırabilir. Partnerin kısa cevap verdiyse hemen kötü bir senaryo kurma biraz bekle ve ne olduğunu anlamaya çalış.

Bekarsan güven duygusu senin için o ilk çekim kadar önemli. Günlük hayatın içinde tanışacağın biri başlangıçta büyük bir heyecan yaratmasa da sohbet ilerledikçe yanında rahat hissetmeni sağlayabilir. Bazen aşk senin için tam da böyle başlıyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…