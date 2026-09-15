Sevgili Yengeç, gün boyunca Ay'ın kendi burcunuzla uyumlu Akrep'te ilerlemesi duygularınızı normalden çok daha yoğun hale getiriyor. İlişkisi olan Yengeçler bugün partnerinden her zamankinden fazla yakınlık ve güvence bekleyebilir; bu ihtiyacı içinize atmak yerine açıkça dile getirmeniz size iyi gelecek. Kabuğunuza çekilme isteği güçlense de, bugün bir adım öne çıkmak ilişkinizi besleyecek.

Bugün bekar Yengeçler için sürpriz, uzaktan bir yerden değil çok yakınınızdan gelebilir; belki de aylardır tanıdığınız ama hiç bu gözle bakmadığınız biri. Tanıdık bir ortamda bu farkındalık aniden netleşebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…