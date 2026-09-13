Sevgili Yengeç, Ay'ın Akrep'e geçip Venüs'le kavuşması tam senin aşk evinde gerçekleşiyor, bu da bugünü duygusal olarak yılın en dolu günlerinden biri yapıyor.

İlişkin varsa, partnerine söyleyeceğin birkaç samimi kelime, uzun zamandır kurmaya çalıştığın yakınlığı bir anda sağlayabilir. Bugün duygularını saklamak yerine paylaşman ilişkinize iyi gelecek.

Bekarsan, günün bir noktasında kalbinin hızlandığı bir karşılaşma yaşaman hiç de uzak bir ihtimal değil. Hazırlıksız yakalanabilirsin, ama bu sürpriz seni kötü etkilemeyecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…