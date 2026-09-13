Sevgili Yengeç, kendi burcundaki Mars bugün Başak'taki Güneş'le uyum içinde, bu da attığın adımların iş yerinde hızlı karşılık bulmasını sağlıyor. İnisiyatif almaktan çekinme.

Maddi konularda Ay'ın Akrep'e geçmesi, bir yatırım ya da uzun vadeli bir birikim kararını gündemine getiriyor. Acele etmeden araştırma yapman bugün için yeterli.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcuysan, Ay-Venüs kavuşması tam senin aşk evinde gerçekleşiyor; duygularını her zamankinden rahat ifade edebilirsin. Bekar bir Yengeç burcuysan, günün bir anında kalbini hızlandıran biriyle karşılaşman hiç uzak bir ihtimal değil. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…