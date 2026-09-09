Sevgili Yengeç, bugün çevrendeki insanların ne söylediğine her zamankinden biraz daha fazla kulak verebilirsin. Sen karar verirken içinin rahat etmesini önemsersin ama herkesin fikrini aldığında iş bazen daha da karışıyor. Özellikle iş ya da özel hayatınla ilgili bir karar konusunda üç farklı kişiden üç farklı yorum duyarsan şaşırma. Günün sonunda o kararla yaşayacak olan sensin; sana en uygun olanı seç.

Para tarafında daha önce gözünden kaçan bir ödeme karşına çıkabilir. Fatura, kart ekstresi ya da yaklaşan bir ödeme tarihine bugün şöyle bir bakman iyi olur. Son güne bırakmadan halledersen kafandan da rahatlar.

Peki ya aşk? İlişkin varsa bugün biraz eğlenmek ve son günlerdeki rutinin dışına çıkmak isteyebilirsin. Venüs’ün Akrep’e gelişi aşk tarafını hareketlendirirken ikinizin de hoşuna gidecek farklı bir plan iyi fikir olabilir. Hayatında biri yoksa sana ilgisini açıkça gösteren biri çıkabilir. Sen önce güvenmek istersin, bunda acele etmene gerek yok; karşındaki gerçekten ilgiliyse yarın da orada olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…