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Yengeç Burcu right-white
21 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.08.2026 - 18:01
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Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 21 Ağustos Cuma gününüz nasıl geçecek? 

21 Ağustos Cuma günü Yengeç ve yükselen Yengeç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Venüs ile Satürn arasındaki karşıtlık, söylediklerinin normalden daha ciddi algılanmasına neden olabilir. İlişkin varsa, partnerine tamamen iyi niyetle söyleyeceğin sıradan bir cümle düşündüğünden daha sert veya kırıcı anlaşılabilir. Mars hâlâ senin burcunda ilerlediği için cesaretin ve ifade gücün oldukça yüksek; ancak bugün aklından geçen her şeyi aynı anda söylemek için doğru zaman olmayabilir. Konuşmadan önce ortamın havasını iyi okumalı, gerekiyorsa önemli bir cümleyi biraz daha doğru bir ana bırakmalısın.

Bekarsan, mesajlaştığın ya da flört ettiğin kişiden biraz mesafeli ve soğuk bir yanıt gelebilir. Bunu hemen reddedilme veya ilgisizlik olarak yorumlamamalısın; karşındaki insan da kendi gününün stresini yaşıyor olabilir ve bugünün havası insanları biraz daha ölçülü davranmaya itebilir… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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