Sevgili Yengeç, bugün Venüs ile Satürn arasındaki karşıtlık, söylediklerinin normalden daha ciddi algılanmasına neden olabilir. İlişkin varsa, partnerine tamamen iyi niyetle söyleyeceğin sıradan bir cümle düşündüğünden daha sert veya kırıcı anlaşılabilir. Mars hâlâ senin burcunda ilerlediği için cesaretin ve ifade gücün oldukça yüksek; ancak bugün aklından geçen her şeyi aynı anda söylemek için doğru zaman olmayabilir. Konuşmadan önce ortamın havasını iyi okumalı, gerekiyorsa önemli bir cümleyi biraz daha doğru bir ana bırakmalısın.

Bekarsan, mesajlaştığın ya da flört ettiğin kişiden biraz mesafeli ve soğuk bir yanıt gelebilir. Bunu hemen reddedilme veya ilgisizlik olarak yorumlamamalısın; karşındaki insan da kendi gününün stresini yaşıyor olabilir ve bugünün havası insanları biraz daha ölçülü davranmaya itebilir… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…